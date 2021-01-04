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Почти 20 станций МЦД откроют в 2021 году
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Почти 20 станций МЦД откроют в 2021 году

Василиса Чернявская 

Город

В 2021 году планируется открыть около 20 новых и реконструированных станций Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом рассказал в понедельник, 4 января, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, большой объем работ развернут на участке от Каланчевской до Карачарово.

— Работы ведутся от Площади трех вокзалов в сторону Курского вокзала. В частности, идет строительство дополнительных путей, — уточнил заммэра.

Он отметил, что за 2021 год планируется подготовить к пуску на всех участках Московских центральных диаметров, при этом часть из этих — это новые, а остальные — уже существующие.

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МЦДМоскваАндрей Бочкарев
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