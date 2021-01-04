Столичные педагоги примут участие в онлайн-чемпионате по интеллектуальным играм

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В онлайн-чемпионате по интеллектуальным играм примут участие около 800 учителей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Отборочный тур чемпионата начнется 14 января 2021 года. В нем примут участие 780 педагогов, которые представят 130 команд московских школ. Из них до основного этапа чемпионата дойдут лишь четыре команды.

— В декабре 2020 года Межпредметная ассоциация содействия совершенствованию системы столичного образования при поддержке «Темоцентра» объявила о старте уникального для московского образования проекта — чемпионата по интеллектуальным играм среди команд педагогов мегаполиса, — приводит сообщение пресс-службы агентство городских новостей «Москва».

В департаменте отметили, что игра будет проходить в дистанционном формате. Принять участие в подготовке вопросов и заданий для учителей смогут сами зрители, добавили в пресс-службе.

— Организаторы не только сами придумывают вопросы, но и ждут интересных предложений от зрителей — учителей, детей и родителей. Отметим, что вопросы должны быть не на проверку точных знаний, а преимущественно на логическое и аналитическое мышление и умение строить межпредметные связи, — говорится в сообщении.

Финал интеллектуальных игр зимней серии пройдет в конце февраля 2021 года.

Читайте также: Москвичам рассказали об изменениях в сфере образования в 2020 году