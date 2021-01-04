СМИ: Дворник нашел пистолет-пулемет Шпагина в столичном подъезде

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Новорязанская улица Карта всех событий

Во время уборки подъезда в центре Москвы дворник нашел боевой пистолет-пулемет Шпагина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что полиция уже ищет владельца оружия.

— Дворник при уборке территории обнаружил в подъезде дома на Новорязанской улице 7,62-миллиметровый пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина, который является боевым ручным стрелковым оружием, — уточнил собеседник.

Патроны в пистолете-пулемете не были обнаружены. По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

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