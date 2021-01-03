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СМИ: Полицейские в Москве задержали около 35 человек после конфликта со стрельбой
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

СМИ: Полицейские в Москве задержали около 35 человек после конфликта со стрельбой

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Уральская улица Карта всех событий

Конфликт со стрельбой произошел на Уральской улице на востоке столицы. Об этом в субботу, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что утром в пятницу, 1 января, на Уральской улице в районе Гольяново произошел конфликт со стрельбой. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, задержали и доставили в отделение полиции около 35 человек. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

По данным собеседника агентства, стрельба велась из охолощенного оружия. Полицейские устанавливают причины конфликта и все обстоятельства происшествия.

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