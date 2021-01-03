СМИ: Полицейские в Москве задержали около 35 человек после конфликта со стрельбой

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Уральская улица Карта всех событий

Конфликт со стрельбой произошел на Уральской улице на востоке столицы. Об этом в субботу, 2 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что утром в пятницу, 1 января, на Уральской улице в районе Гольяново произошел конфликт со стрельбой. Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место, задержали и доставили в отделение полиции около 35 человек. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

По данным собеседника агентства, стрельба велась из охолощенного оружия. Полицейские устанавливают причины конфликта и все обстоятельства происшествия.

Читайте также: СК подтвердил смерть девушки, расстрелянной на юго-западе Москвы