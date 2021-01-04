Астролог назвала знаки зодиака, которым не везет в любви

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Расположение звезд может повлиять на создание отношений с представителями разных знаков зодиака. Астролог Ален Шахсу рассказала, с кем построить любовь особенно сложно.

Так, Девы самодостаточны по своей природе. Поэтому они привыкли сами решать, как будут складываться их отношения. Представители этого знака любопытны, хотят знать о партнере все и контролировать его жизнь. Однако сами Девы стараются не открывать свою душу даже перед близкими людьми и держать любимых на расстоянии, считает астролог.

В свою очередь Скорпионы весьма непредсказуемы в отношениях. Второй половинке сложно понять, что на самом деле они хотят. Скорпионы зачастую ведут себя хладнокровно, даже если внутри у них бушуют страсти. Они стараются уберечь свое сердце и чувства даже от возлюбленных. При этом представители знака трудно справляются с эмоциональным перенапряжением.

По словам астролога, сложно выстраивать отношения и со Стрельцами. Они любят свободу и могут даже пойти на измену. Со стороны выглядят поверхностными, могут расстаться без всяких причин и не выходить на связь. Чаще для Стрельцов привлекательны мимолетные связи.

Для Козерогов характерна сдержанность. Они не любят показывать свои чувства и эмоции. Представители знака, по мнению Ален Шахсу, спокойны и расчетливы. Слишком большая осторожность и холодность может отпугнуть вторую половинку.

Водолеи считаются самым независимым знаком. Они любят закрываться ото всех, чтобы вдруг не стать жертвой обмана, отмечает астролог. Возлюбленные воспринимают такое поведение, как равнодушие, поэтому отношения часто рушатся. В душе Водолеи мечтают о настоящих чувствах, любви и семье, однако боятся насмешек со стороны. Из-за этого они просто отталкивают от себя любимых людей, сообщает Пятый канал.

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