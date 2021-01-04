Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Не люблю 3 января»: Ксения Алферова поделилась архивным снимком с Александром Абдуловым
Фото: Из личного архива Ксении Алферовой

«Не люблю 3 января»: Ксения Алферова поделилась архивным снимком с Александром Абдуловым

Ксения Монахова

Звезды

Российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова поделилась архивным снимком с отцом — народным артистом СССР Александром Абдуловым. Фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке еще маленькая Ксения с Александром Абдуловым сидит в зрительном зале в цирке.

— Не люблю 3 января! В этот день не стало моего папы! — подписала артистка трогательное фото.

Ксения Алферова почтила память актера, который скончался 3 января 2008 года от рака легких. Подписчики поддержали теледиву и отметили то, каким замечательным актером был Абдулов.

«Какой же у вас был замечательный папа, вся страна его любит. Всегда будем помнить»; «Светлая память Александру Гавриловичу, у вас был великий папа»; «Замечательный был артист, обаятельный и всеми любимый, помним его», — написали поклонники.

Напомним, Ксения Алферова — дочь дипломата Бойко Гюрова и актрисы Ирины Алферовой. Однако воспитывал телеведущую именно Александр Абдулов. Он удочерил ее сразу после заключения брака с Ириной Алферовой.

Помимо Ксении, у артиста дочь от брака с Юлией Мешиной. Однако девочке было меньше года, когда Александр Абдулов скончался.

Читайте также: Стало известно о состоянии госпитализированной с коронавирусом Алисы Фрейндлих

Ксения Алферовафото в соцсетиАлександр Абдулов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте