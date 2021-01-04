«Не люблю 3 января»: Ксения Алферова поделилась архивным снимком с Александром Абдуловым

Фото: Из личного архива Ксении Алферовой

Российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова поделилась архивным снимком с отцом — народным артистом СССР Александром Абдуловым. Фото она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке еще маленькая Ксения с Александром Абдуловым сидит в зрительном зале в цирке.

— Не люблю 3 января! В этот день не стало моего папы! — подписала артистка трогательное фото.

Ксения Алферова почтила память актера, который скончался 3 января 2008 года от рака легких. Подписчики поддержали теледиву и отметили то, каким замечательным актером был Абдулов.

«Какой же у вас был замечательный папа, вся страна его любит. Всегда будем помнить»; «Светлая память Александру Гавриловичу, у вас был великий папа»; «Замечательный был артист, обаятельный и всеми любимый, помним его», — написали поклонники.

Напомним, Ксения Алферова — дочь дипломата Бойко Гюрова и актрисы Ирины Алферовой. Однако воспитывал телеведущую именно Александр Абдулов. Он удочерил ее сразу после заключения брака с Ириной Алферовой.

Помимо Ксении, у артиста дочь от брака с Юлией Мешиной. Однако девочке было меньше года, когда Александр Абдулов скончался.

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