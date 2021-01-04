Застройщик получил разрешение на ввод жилых корпусов в «Саларьево парк» в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Московский, жилой комплекс Саларьево Парк Карта всех событий

Застройщик получил разрешение на ввод пяти корпусов в жилом комплексе «Саларьево парк». Об этом рассказала пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

Получать ключи от квартир в новых корпусах дольщики начнут уже в этом году, отметила руководитель комитета города по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства Анастасия Пятова.

— В конце декабря получены разрешения на ввод пяти корпусов в ЖК «Саларьево парк»: 18-го, 19-го, 21-го, 22-го и 23-го. Спорные моменты по данному объекту в Новой Москве успешно урегулированы, соответствующие разрешительные документы подписаны застройщику, — приводит агентство городских новостей «Москва» слова заместителя мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрея Бочкарева.

Пятова в свою очередь добавила, что новые жилые корпуса рассчитаны на 2428 квартир.

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