«Снова вместе»: жена Мамаева выложила снимок мужа с Кокориным на отдыхе в Дубае

Фото: instagram.com/alana_mamaeva

Жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева — Алана выложила в своем Instagram-аккаунте фотографию из парка аттракционов в Дубае. На снимке предстал ее муж вместе со своим другом, нападающим московского «Спартака» Александром Кокориным.

На фотографии Мамаев и Кокорин в окружении членов семьи стоят на входе в парк аттракционов Леголенд.

— Посетили Леголенд, — лаконично подписала фото Алана Мамаева.

Подписчики обсудили в комментариях футбольные успехи Мамаева и Кокорина и оценили их совместную поездку.

«Парни отдыхают с любимыми женами и детьми, здорово же»; «Молодцы пацаны. Идут по жизни вместе и друг друга не сдают»; «Большинство бы в той ситуации больше не стали проводить время друг с другом, а они «снова вместе». Красавчики», — написали фанаты под постом.

Ранее Мамаева и Кокорина обсуждали из-за скандала с шампанским в Монте-Карло и дракой в центре Москвы, за которую они получили уголовные сроки.

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