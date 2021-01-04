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Решение по освобождению Ассанжа под залог будет принято 6 января
Фото: flickr.com / Darryl biatch0

Решение по освобождению Ассанжа под залог будет принято 6 января

Кирилл Николаев

Происшествия

Представители США подадут апелляцию на решение суда в Лондоне, отказавшего в экстрадиции Джулиана Ассанжа в Штаты. Решение по освобождению основателя Wikileaks под залог будет принято в среду, 6 января.

До 6 января Ассанж будет находиться под стражей, сообщает РИА Новости.

Ранее Лондонский суд отказал американским властям в экстрадиции Ассанжа. В суде заверили, что запрос отклонили из-за опасений за психическое здоровье журналиста.

Напомним, Джулиан Ассанж получил известность после публикации секретных документов о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах он раскрыл информацию о случайной гибели мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2012 году посольство Эквадора в Лондоне предоставило Ассанжу убежище после того, как он проиграл апелляционные слушания против экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасиловании.

11 апреля 2019 года основателя WikiLeaks арестовала британская полиция, когда Эквадор отказал ему в убежище на территории своего посольства в Лондоне. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

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Джулиан АссанжСШАсуд
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