Мужчина ограбил банк в центре Санкт-Петербурга

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Мужчина ограбил отделение банка в центре Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города. Неизвестный мужчина зашел в помещение одного из банков. Под угрозой физической расправы он украл деньги, а затем скрылся.

В результате инцидента никто не пострадал. Сумма похищенного уточняется. Полиция разыскивает злоумышленника, сообщает РИА Новости.

По данным СМИ, похищено около восьми тысяч долларов и 500 тысяч рублей.

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