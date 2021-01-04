Столичная полиция пресекла деятельность телефонных мошенников

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Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность телефонных мошенников, которые похищали денежные средства дистанционным способом. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что стала жертвой телефонных мошенников. Сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей.

Двоих подозреваемых задержали в Омске. По местам их проживания были изъяты сим-карты, мобильные телефоны, компьютерная техника и электронные носители информации. Также полиция обнаружила свыше 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц.

Возбуждено уголовное дело. Полиция считает, что задержанные могут быть причастны к совершению более чем десяти аналогичных преступлений.

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