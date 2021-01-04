Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Столичная полиция пресекла деятельность телефонных мошенников
Фото: pixabay.com

Столичная полиция пресекла деятельность телефонных мошенников

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность телефонных мошенников, которые похищали денежные средства дистанционным способом. Об этом в понедельник, 4 января, сообщает «МВД Медиа» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В полицию обратилась 40-летняя местная жительница. Женщина рассказала о том, что стала жертвой телефонных мошенников. Сумма ущерба составила более пяти миллионов рублей.

Двоих подозреваемых задержали в Омске. По местам их проживания были изъяты сим-карты, мобильные телефоны, компьютерная техника и электронные носители информации. Также полиция обнаружила свыше 100 банковских карт, оформленных на третьих лиц.

Возбуждено уголовное дело. Полиция считает, что задержанные могут быть причастны к совершению более чем десяти аналогичных преступлений.

Читайте также: Мужчина ограбил банк в центре Санкт-Петербурга

телефонные мошенникиМоскваполиция
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ипполит или Женя — не знаешь, кто хуже

Все мнения
О проекте