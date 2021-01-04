Сбой в работе Telegram произошел на территории России, Украины и США

Фото: youtube.com / Теплица социальных технологий

О неполадках в работе мессенджера Telegram в понедельник, 4 января, рассказали пользователи из России, с Украины, из Белоруссии, Болгарии и США. Об этом сообщает сервис Downdetector, который занимается отслеживанием работы популярных интернет-ресурсов.

По информации портала, сбой случился после 15:00 по московскому времени. По данным на 15:11 по московскому времени, о проблемах в работе Telegram был отправлен уже 9561 отчет, в пике — 10 907 отчетов.

На невозможность подключения к сервису жаловалась большая часть пользователей — 83 процента, на невозможность отправления сообщений — 16 процентов пользователей.

Чаще всего о сбоях сообщали пользователи из России, в частности из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, неполадки в работе мессенджера наблюдались на Украине, в Белоруссии, Болгарии и США.

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