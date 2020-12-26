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Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с нового года
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с нового года

Юлия Курганова

Технологии

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года.

Приложение не станет функционировать на ряде устройств, пользователи которых не обновят операционную систему до iOS9 или Android 4.0.3. В первую очередь это коснется iPhone 4 и более ранних моделей.

Чтобы популярный мессенджер заработал снова на iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S, нужно будет обновить программное обеспечение до iOS 9. Также рекомендуется сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять данные, сообщает издание Mirror.

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