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Железнодорожники предотвратили аварию на переезде в Подмосковье
Фото: АГН «Москва»

Железнодорожники предотвратили аварию на переезде в Подмосковье

Кирилл Николаев

Общество

Железнодорожники предотвратили аварию на переезде на 28-м километре Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) в Подмосковье. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили на сайте МЖД.

Отмечается, что водитель грузового автомобиля выехал на пути и заглох. Для предотвращения аварии дежурный по переезду включил специальный заградительный сигнал и сообщил машинисту поезда о нештатной ситуации.

Позднее машину убрали с пути. Из-за данного инцидента были задержаны несколько электричек в сторону Москвы и Подмосковья.

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Савеловское направление МЖДМосковская областьавария
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