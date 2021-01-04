Мишустин назначил гендиректора единого госзаказчика в сфере строительства
Заместитель руководителя Департамента строительства Москвы Карен Оганесян назначен гендиректором единого государственного заказчика в сфере строительства. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный указ подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин.
Оганесян будет занимать пост гендиректора единого государственного заказчика в сфере строительства в течение трех лет, сообщает РИА Новости.
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