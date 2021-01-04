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Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в Россию
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в Россию

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) в случае заноса опасных инфекций в Россию. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 4 января.

Согласно документу, правительству России поручено в течение трех месяцев разработать и утвердить единый алгоритм межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом на территорию страны опасных инфекционных заболеваний. Указ вступает в силу со дня подписания.

Ранее Владимир Путин поручил разработать упрощенный порядок первичной экспертизы инвалидов. Документ необходимо предоставить до 1 февраля 2021 года.

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