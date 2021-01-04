Путин поручил разработать упрощенный порядок первичного освидетельствования инвалидов
Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать упрощенный порядок первичной экспертизы инвалидов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.
Глава государства утвердил список поручений по результатам встречи с инвалидами, а также представителями общественных российских организаций, которая прошла 3 декабря 2020 года.
Уточняется, что документ необходимо предоставить до 1 февраля 2021 года.
Ранее сообщалось, что медико-социальную экспертизу для подтверждения инвалидности в России будут проводить заочно благодаря электронному документообороту. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, до конца года страна полностью выйдет в цифровой документооборот.
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