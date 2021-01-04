Путин поручил разработать упрощенный порядок первичного освидетельствования инвалидов

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать упрощенный порядок первичной экспертизы инвалидов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Кремля.

Глава государства утвердил список поручений по результатам встречи с инвалидами, а также представителями общественных российских организаций, которая прошла 3 декабря 2020 года.

Уточняется, что документ необходимо предоставить до 1 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что медико-социальную экспертизу для подтверждения инвалидности в России будут проводить заочно благодаря электронному документообороту. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, до конца года страна полностью выйдет в цифровой документооборот.

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