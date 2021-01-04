Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации до 1 июля
Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации. Соответствующий список поручений опубликовали на сайте Кремля в понедельник, 4 января.
Уточняется, что срок исполнения данного поручения — 1 июля 2021 года.
В сообщении говорится, что эта мера необходима для достижения «цифровой зрелости», которая предусматривает создание отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов на основе искусственного интеллекта.
Ранее сообщалось, что российский лидер поручил подготовиться к цифровой трансформации всей стране. По его словам, на проект выделят миллиарды рублей.
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