Путин поручил разработать стратегию цифровой трансформации до 1 июля

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации. Соответствующий список поручений опубликовали на сайте Кремля в понедельник, 4 января.

Уточняется, что срок исполнения данного поручения — 1 июля 2021 года.

В сообщении говорится, что эта мера необходима для достижения «цифровой зрелости», которая предусматривает создание отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов на основе искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что российский лидер поручил подготовиться к цифровой трансформации всей стране. По его словам, на проект выделят миллиарды рублей.

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