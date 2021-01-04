Путин поручил рассмотреть вопрос о сертификатах для прошедших вакцинацию от COVID-19

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов для тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции. Соответствующий список поручений был опубликован на сайте Кремля в понедельник, 4 января.

Уточняется, что доклад необходимо представить в период до 20 января 2021 года. Ответственным президент России назначил премьер-министра страны Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года жители РФ смогут получить сертификат о вакцинации от COVID-19 в онлайн-формате. Как отметил глава минздрава страны Михаил Мурашко, документ о сделанной прививке пациентам выдадут в личном кабинете на сайте госуслуг.

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