Кабмин продлил беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ до 1 апреля. Об этом в понедельник, 4 января, сообщается на сайте правительства РФ.
По словам Мишустина, граждане могут не подавать заявление и документы для продолжения получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля.
Данную меру жители смогут получить в полном объеме на следующие полгода без подачи дополнительных заявлений и документов.
Читайте также: Кабмин внес в Госдуму законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам