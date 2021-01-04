Кабмин продлил беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКУ до 1 апреля. Об этом в понедельник, 4 января, сообщается на сайте правительства РФ.

По словам Мишустина, граждане могут не подавать заявление и документы для продолжения получения субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля.

Данную меру жители смогут получить в полном объеме на следующие полгода без подачи дополнительных заявлений и документов.

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