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Кабмин внес в Госдуму законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам
Фото: duma.gov.ru / Пресс-служба Госдумы

Кабмин внес в Госдуму законопроект о бесплатном доступе к социально значимым сайтам

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Кабмин внес в Государственную думу законопроект, согласно которому интернет-провайдеры обеспечат пользователям Сети бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Соответствующий документ разместили в базе нижней палаты парламента.

Так, порядок формирования перечня и критерии отбора сайтов для включения в этот список и требования к владельцам сайтов будут устанавливаться правительством. Вести перечень будет уполномоченный кабинетом министров орган федеральной власти.

Провайдерам и правительству дадут срок на подготовку к появлению реестра. Так, новый законодательный акт может вступить в силу спустя шесть месяцев после его официального опубликования.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что в рамках эксперимента, проводимого Минцифры в 2020 году, уже сформирован список из 400 социально значимых интернет-сервисов. Туда включили 40 сайтов для оказания социальных услуг, около 90 сайтов и сервисов для дистанционного обучения и девять сервисов для заказа лекарств.

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