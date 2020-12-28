Правительство России утвердило план по реформе органов власти

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Утверждены параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. Об этом пресс-служба правительства сообщила в понедельник, 28 декабря.

Речь идет о реформе госаппарата, которая затронет 45 министерств и ведомств. При этом 74 структурных подразделения и 37 заместителей руководителей федеральных органов подлежат сокращению.

Все это, утверждают в кабинете министров, позволит сделать систему госуправления более эффективной и современной, четко разграничивая зону ответственности и юрисдикцию того или иного ведомства. При этом «станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции», отмечают в кабмине.

— Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек, — считает вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, слова которого указаны в пресс-релизе правительства.

По мнению Григоренко, важно обеспечить баланс между числом руководителей и подчиненными.

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