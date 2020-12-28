Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Правительство России утвердило план по реформе органов власти
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Правительство России утвердило план по реформе органов власти

Ростислав Зубков

Внутренняя политика

Утверждены параметры оптимизации штатов федеральных органов власти. Об этом пресс-служба правительства сообщила в понедельник, 28 декабря.

Речь идет о реформе госаппарата, которая затронет 45 министерств и ведомств. При этом 74 структурных подразделения и 37 заместителей руководителей федеральных органов подлежат сокращению.

Все это, утверждают в кабинете министров, позволит сделать систему госуправления более эффективной и современной, четко разграничивая зону ответственности и юрисдикцию того или иного ведомства. При этом «станет меньше подразделений, которые выполняют обеспечивающие функции», отмечают в кабмине.

— Не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек, — считает вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко, слова которого указаны в пресс-релизе правительства.

По мнению Григоренко, важно обеспечить баланс между числом руководителей и подчиненными.

Читайте также: Как в Месопотамии и Древнем Египте: чем обернутся сокращения штата госслужащих

правительство Россиивластиреформа управления
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Если в Крыме нет воды

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Почему струсил Сергей Маковецкий

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Как приватизировали страну: страшные ошибки 90-х

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дороже

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Отдыхать надо с умом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Когда каждая минута — на вес золота

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто не придет на суд

Все мнения
О проекте