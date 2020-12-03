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Процедуру освидетельствования на инвалидность упростят в России
Фото: mosoblduma.ru/Московская областная дума

Процедуру освидетельствования на инвалидность упростят в России

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Медико-социальную экспертизу для подтверждения инвалидности в России будут проводить заочно благодаря электронному документообороту. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в четверг, 3 декабря.

— До конца 2021 года мы полностью выйдем в цифровой документооборот, что нам в значительной степени позволит упростить процедуру получения (документов — прим. «ВМ») и освидетельствования инвалидов, — сказал министр.

Он пояснил, что в силу дополнительной нагрузки на здравоохранение из-за пандемии инвалиды часто сталкиваются со сложностями при получении первичных медицинских освидетельствований в больницах.

Антон Котяков добавил, что из-за ограничений для доступа к некоторым специалистам, а также времени приема людям с ограниченными возможностями здоровья часто сложно попасть на сами процедуры, не то что собрать необходимые документы, передает Интерфакс.

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