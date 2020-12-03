Путин поручил поддержать российских кибатлетов и производителей электроколясок

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поручил поддержать российских спортсменов, участвующих в международных соревнованиях для кибатлетов, и производителей электроколясок. Это произошло на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями.

На мероприятии выступил пилот-испытатель Юрий Ларин, который занял второе место в направлении «электроколяски» на чемпионате Cybathlon 2020. Он сообщил президенту, что сборная России добилась хороших результатов на минувших соревнованиях благодаря поддержке и подготовке. Юрий Лаврин попросил Владимира Путина дать поручение Минпромторгу России обеспечить подготовку к соревнованиям 2024 года.

— Безусловно, все будем делать для того, чтобы поддержать нашу сборную и на следующих соревнованиях в цикле 2021–2024 годов. И, разумеется, нужно сделать все, чтобы поддержать наших производителей колясок, — сказал глава государства.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что будет оказана поддержка сборной в подготовке к соревнованиям в 2024 году. По его словам, деньги для этих целей уже предусмотрены, передает РИА Новости.

СПРАВКА «ВМ»

Кибатлетика — это состязание среди людей с ограниченными возможностями здоровья в выполнении бытовых операций. Во время мероприятий проходит обмен опытом и демонстрация новейших технических средств реабилитации.

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