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Путин призвал регионы соблюдать требования безбарьерной среды
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин призвал регионы соблюдать требования безбарьерной среды

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин призвал регионы РФ сделать все, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья не чувствовали себя «вынужденными затворниками». Об этом глава государства заявил на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями.

Российский лидер подчеркнул, что работу в этом направлении следует проводить «не для галочки, не для того, чтобы отчитаться и забыть».

— Делать это нужно для того, чтобы как можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников, — сказал президент.

Он пояснил, что внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью должно стать естественной нормой.

При этом Владимир Путин также добавил, что везде должны быть неукоснительно соблюдены безбарьерные требования, это поможет создать комфортную среду, передает РИА Новости.

Кроме того, глава государства отметил, что одной из важнейших задач для властей является создание возможностей для самореализации людей, что в полной мере касается и граждан с ограниченными возможностями.

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