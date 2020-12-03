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Владимир Путин поздравил юристов России с профессиональным праздником
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин поздравил юристов России с профессиональным праздником

Ростислав Зубков

Общество

3 декабря в России ежегодно отмечается День юриста. По этому случаю президент РФ Владимир Путин поздравил всех причастных с профессиональным праздником.

В соответствующей телеграмме глава государства выразил мнение, что труд юристов остается очень востребованным во всех сферах жизни — начиная с экономики и заканчивая социальной областью. Как отмечает Путин, настоящего юриста отличает честность, ответственность и профессионализм — все эти качества ценятся в любой отрасли.

— Такое сочетание профессионализма и нравственного долга отличает абсолютное большинство российских юристов и свидетельствует о вашей твердой приверженности верховенству права и заложенным в годы судебной реформы XIX века традициям отечественной юриспруденции, — приводятся слова президента в документе, размещенном на сайте Кремля.

Путин также заявил, что особую признательность нужно выразить ветеранам юридического ремесла и госслужащим, которые делают многое для улучшения работы органов и учреждений юстиции.

Помимо этого, российский лидер отметил, что приоритетные цели юридического сообщества сводятся к тому, чтобы находиться в авангарде развития и утверждения правового государства, уделяя как можно больше внимания повышению правовой культуры населения.

В заключение Путин пожелал российским юристам успешной работы, здоровья и благополучия.

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поздравление президентаВладимир Путинюрист
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