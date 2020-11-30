«Как учил Станиславский»: Мишустин поздравил лауреатов Большого детского фестиваля

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил лауреатов третьего международного Большого детского фестиваля. Текст обращения главы правительства приводится на сайте кабмина.

По мнению Мишустина, благодаря проектам и работам, которые представляют лауреаты фестиваля, молодое поколение открывается миру искусства и приобщается к культуре.

— Выходя на сцену, вы делаете все в высшей степени профессионально и, как учил Константин Сергеевич Станиславский, так же как для взрослых, только еще лучше, — цитирует премьера его пресс-служба.

Мишустин также назвал этот фестиваль «настоящим праздником искусства» и отметил, что интерес к нему продолжает расти, а сам он не перестает расширяться. Председатель кабинета министров добавил, что самые любопытные и оригинальные постановки, актерские и режиссерские работы, отобранные жюри, получат премию правительства.

Напомним, третий международный Большой детский фестиваль проходил в октябре-ноябре 2020 года. Его художественным руководителем выступил актер Сергей Безруков. В течение полутора месяцев в рамках смотра были показаны лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кинофильмы и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества. Из-за пандемии коронавируса формат мероприятия был переведен в онлайн.

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