Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Как учил Станиславский»: Мишустин поздравил лауреатов Большого детского фестиваля
Фото: government.ru / Сайт правительства России

«Как учил Станиславский»: Мишустин поздравил лауреатов Большого детского фестиваля

Ростислав Зубков

Культура

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил лауреатов третьего международного Большого детского фестиваля. Текст обращения главы правительства приводится на сайте кабмина.

По мнению Мишустина, благодаря проектам и работам, которые представляют лауреаты фестиваля, молодое поколение открывается миру искусства и приобщается к культуре.

— Выходя на сцену, вы делаете все в высшей степени профессионально и, как учил Константин Сергеевич Станиславский, так же как для взрослых, только еще лучше, — цитирует премьера его пресс-служба.

Мишустин также назвал этот фестиваль «настоящим праздником искусства» и отметил, что интерес к нему продолжает расти, а сам он не перестает расширяться. Председатель кабинета министров добавил, что самые любопытные и оригинальные постановки, актерские и режиссерские работы, отобранные жюри, получат премию правительства.

Напомним, третий международный Большой детский фестиваль проходил в октябре-ноябре 2020 года. Его художественным руководителем выступил актер Сергей Безруков. В течение полутора месяцев в рамках смотра были показаны лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кинофильмы и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества. Из-за пандемии коронавируса формат мероприятия был переведен в онлайн.

Читайте также: Мишустин создал рабочую группу по совершенствованию структуры институтов развития

поздравления от премьерафестивальМихаил Мишустин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Русский язык объят пожаром

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Сдалась она вам, эта любовь

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Людей интересуют соцвыплаты

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

«Черная пятница» не удалась

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто накажет Тель-Авив за убийство ученого

Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Лидеры конкурса получат работу

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

И сделались гнойные раны на людях

Все мнения
О проекте