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Три новых школы и два детских сада построят в Люберцах до конца года
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Три новых школы и два детских сада построят в Люберцах до конца года

Кирилл Николаев

Образование

Три новых школы, пристройку и два детских сада планируют построить в городском округе Люберцы до конца 2021 года. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на его главу Владимира Ружицкого.

Отмечается, что в Люберцах появятся две школы на 1100 мест и одно образовательное учреждение на 1500 мест.Также здесь введут в эксплуатацию два детских сада на 350 мест.

По словам Ружицкого, пристройку на 400 мест для учеников с 5-го по 11-й класс возведут к школе № 59 в деревне Марусино, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Люберцышколадетский сад
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