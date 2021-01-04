Электронную визу России смогут получить граждане 52 стран с 2021 года

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

С начала 2021 года электронную визу в Россию смогут получить граждане 52 стран. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили в пресс-службе правительства Российской Федерации.

В список вошли страны, гражданам которых был разрешен въезд по электронной визе в Россию в рамках пилотного проекта. Исключением стал Катар, с которым у России начал действовать безвизовый режим.

Электронная виза будет распространена по всей территории России. Для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок ее можно будет получить через интернет. Детям до шести лет визу оформят бесплатно, сообщает «Москва 24».

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