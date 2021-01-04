Спасатели ликвидировали лесной пожар на границе Туапсе и Сочи

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Пожарные ликвидировали лесной пожар, который с территории Туапсинского лесничества перешел в Сочи. Об этом в понедельник, 4 января, рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

Площадь природного пожара составила 83 гектара, сообщает Интерфакс.

Возгорание лесной подстилки произошло 2 января в районе населенного пункта Головинка Лазаревского района Сочи. По предварительным данным, причиной инцидента стало использование неизвестными пиротехнических изделий.

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