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Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Пожарно-спасательного центра Москвы

Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы

Кирилл Николаев

Рафаэль Залян

Происшествия
Россия, Москва, Халтуринская улица, 12к1 Карта всех событий

Пожар возник в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщили в понедельник, 4 января, в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел на Халтуринской улице в доме 12, корпус 1. В квартире на десятом этаже возникло возгорание личных вещей и мебели на площади 15 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек.

Видео: Telegram-канал «РИА Новости»

Возгорание локализовано. С верхних этажей были эвакуированы 19 человек.

Видео: Агентство городских новостей «Москва»

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Москвапожарквартира
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