Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы
Россия, Москва, Халтуринская улица, 12к1 Карта всех событий
Пожар возник в квартире на востоке Москвы. Об этом сообщили в понедельник, 4 января, в пресс-службе МЧС России по Москве.
Инцидент произошел на Халтуринской улице в доме 12, корпус 1. В квартире на десятом этаже возникло возгорание личных вещей и мебели на площади 15 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек.
Возгорание локализовано. С верхних этажей были эвакуированы 19 человек.
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