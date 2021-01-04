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Одного человека спасли из горящей квартиры на северо-западе Москвы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Одного человека спасли из горящей квартиры на северо-западе Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Планерная улица, 12к1 Карта всех событий

В столичном районе Северное Тушино произошел пожар. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу улица Планерная, дом 12, корпус 1. В одной из квартир на третьем этаже возникло возгорание личных вещей и мебели. Площадь пожара составила три квадратных метра. Из горящей квартиры спасен один человек.

Пожар ликвидирован. Информации о пострадавших нет.

Читайте также: Один человек погиб при пожаре в квартире на востоке Москвы

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