Одного человека спасли из горящей квартиры на северо-западе Москвы

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Планерная улица, 12к1 Карта всех событий

В столичном районе Северное Тушино произошел пожар. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу улица Планерная, дом 12, корпус 1. В одной из квартир на третьем этаже возникло возгорание личных вещей и мебели. Площадь пожара составила три квадратных метра. Из горящей квартиры спасен один человек.

Пожар ликвидирован. Информации о пострадавших нет.

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