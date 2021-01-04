Четыре человека пострадали при пожаре в Москве
Россия, Москва, Булатниковская улица, 5к1 Карта всех событий
Четыре человека пострадали в результате пожара в одной из квартир жилого дома в столице. Об этом в понедельник, 4 января, сообщили на сайте МЧС России по Москве.
Инцидент произошел по адресу улица Булатниковская, дом 5, корпус 1. В квартире на втором этаже возникло возгорание мебели и личных вещей. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.
С вышележащих этажей были спасены шесть человек. Среди пострадавших есть ребенок. Пожар ликвидирован.
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