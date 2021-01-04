Саудовская Аравия откроет границы с Катаром перед саммитом стран Персидского залива

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Саудовская Аравия приняла решение открыть закрытые 3,5 года границы с Катаром. Об этом в понедельник, 4 января, сообщил глава МИД Кувейта Ахмед Нассер ас-Сабах.

Граница с Катаром будет открыта с вечера понедельника перед саммитом лидеров стран Персидского залива, который пройдет в провинции Эль-Улаа на северо-западе Саудовской Аравии.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в ходе телефонного разговора договорились о подписании соглашения по урегулированию всех конфликтных вопросов по итогам саммита. Обе стороны выразили желание укреплять братские отношения между странами Персидского залива, сообщает РИА Новости.

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