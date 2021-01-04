Минимальное число заболевших COVID-19 выявили в Турции с начала октября

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Число выявленных заразившихся коронавирусом в Турции за сутки составило 13 695, из них имеют симптомы 1508 больных COVID-19. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что это минимальный показатель заболевших в Турции с начала октября.

С начала пандемии в Турции от коронавирусной инфекции умерли 21 685 человек. В тяжелом состоянии находятся 3522 пациента, сообщает РИА Новости.

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