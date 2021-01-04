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Неадекватный мужчина устроил стрельбу на юго-востоке Москвы
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Неадекватный мужчина устроил стрельбу на юго-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, улица Васильцовский Стан Карта всех событий

Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу на юго-востоке Москвы.

Как уточняет пресс-служба столичного главка Министерства внутренних дел, инцидент произошел в подъезде одного из домов на улице Васильцовский стан. Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, сделал несколько выстрелов из предмета похожего на ружье.

В результате происшествия никто не пострадал. На месте находятся сотрудники полиции и СОБР Росгвардии Москвы, приняты меры к задержанию стрелявшего, добавили в ведомстве.

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