ФССП назвала сумму долга по штрафам за взяточничество

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Суммарный долг по штрафам, которые были назначены осужденным за коррупцию, превышает 31 миллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

Уточняется, что всего в январе-ноябре 2020 года на исполнении у приставов находилось более 8,5 тысяч производств по взысканию штрафов, которые были назначены за преступления коррупционной направленности, на общую сумму 34,5 миллиарда рублей.

— На 1 декабря остаток исполнительных производств [составил] 6 395, сумма — 31,1 миллиарда рублей, — говорится в сообщении.

Стало известно, что в розыск объявлено 608 осужденных коррупционеров. Они задолжали 1,5 миллиарда рублей. Также разыскивается имущество этой категории должников общей стоимостью более 1,7 миллиарда рублей.

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