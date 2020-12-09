Генпрокурор РФ предложил ужесточить наказание за вымогательство взяток

Фото: Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ

В России могут ужесточить наказание за взятки с вымогательством. Над этим работает Генеральная прокуратура РФ.

— В Генпрокуратуре подготовлен законопроект, предусматривающий, в том числе, установление в качестве дополнительных квалифицирующих признаков мелкого взяточничества его организованные формы; получение такой взятки, сопряженное с вымогательством, — приводит РИА Новости слова главы ведомства Игоря Краснова.

Известно, что по уголовной статье о мелком взяточничестве под мелкой взяткой принято понимать дачу не более десяти тысяч рублей. За дачу такой взятки могут на год лишить свободы, либо осудить на три года тюрьмы, если подозреваемый уже был судим за аналогичные преступления.

Однако в ГП предлагают ужесточить наказание по данной статье, если подозреваемый вымогает взятку. При этом текущим законодательством уже предусмотрено увеличение максимального срока заключения с 3 до 10 лет, если взятка была получена путем вымогательства.

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