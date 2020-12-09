Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Бастрыкин рассказал о докладах Путину по коррупции среди чиновников
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Бастрыкин рассказал о докладах Путину по коррупции среди чиновников

Ростислав Зубков

Общество

Президенту России Владимиру Путину регулярно сообщают о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

9 декабря мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого страны — участницы ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

— О результатах работы по выявлению коррупции среди высокопоставленных должностных лиц регулярно докладывается главе государства, — подчеркнул председатель СК в беседе с РИА Новости.

Ранее он сказал, что за почти десять лет в России перед судом предстали более 5,7 тысячи чиновников, которых уличили в коррупции.

Читайте также: Ущерб от коррупции в РФ с начала 2020 года превысил 45 миллиардов рублей

коррупцияАлександр БастрыкинВладимир Путин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Все мнения
О проекте