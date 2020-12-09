Бастрыкин рассказал о докладах Путину по коррупции среди чиновников

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Президенту России Владимиру Путину регулярно сообщают о борьбе с коррупцией среди высокопоставленных чиновников. Об этом заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

9 декабря мир отмечает Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого страны — участницы ООН информируют общественность о принятых мерах в этой области.

— О результатах работы по выявлению коррупции среди высокопоставленных должностных лиц регулярно докладывается главе государства, — подчеркнул председатель СК в беседе с РИА Новости.

Ранее он сказал, что за почти десять лет в России перед судом предстали более 5,7 тысячи чиновников, которых уличили в коррупции.

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