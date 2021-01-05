США перебросили в Румынию ударные беспилотники и около 90 военных

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В румынском городе Кымпия-Турзий разместили разведывательные ударные беспилотники ВВС США MQ-9 Reaper и около 90 военных. Об этом во вторник, 5 января, сообщает командование ВВС США в Европе и Африке.

Уточняется, что воздушные аппараты разместили на длительное время с целью сбора информации, наблюдения и разведки в поддержку операций НАТО.

Как отметил генерал Джеффри Харригиан, командующий ВВС США в Европе и Африке, размещение беспилотников в таком месте «обнадеживает союзников и партнеров», но также и предупреждает противников о возможности ответа на любую возникающую угрозу, передает РИА Новости.

Военные уточнили, что размещение беспилотников и военных согласовали с румынскими властями, что говорит о «приверженности» США безопасности и стабильности в Европе.

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