Минобороны впервые показало беспилотник «Орион» в ударном варианте

Фото: Пресс-служба Минбороны России

Министерство обороны России на своем сайте опубликовало календарь на следующий год с образцами современных вооружений, где официально представило фотографию беспилотника (БПЛА) «Орион».

На снимке изображен БПЛА, который был создан в процессе опытно-конструкторской работы «Иноходец» с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. В них есть системы спутникового и лазерного самонаведения. Они предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника.

Помимо этого, в календаре есть снимки ударного беспилотника «Охотник», подводной лодки класса «Борей», танка «Прорыв», бронетранспортера «Бумеранг» и другой техники.

Проект «Орион» запустили девять лет назад по заказу Министерства обороны России.

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