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Анита Цой рассказала, как похудела на 17 килограммов
Фото: Из личного архива Аниты Цой

Анита Цой рассказала, как похудела на 17 килограммов

Юлия Ямпольская

Звезды

Певица Анита Цой поделилась секретом похудения на 17 килограммов. По словам артистки, ей помогло сбросить лишний вес специальное питание.

Анита Цой отметила, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит приводить фигуру в порядок. Певица рассказала, что ее идеальный вес — 57 килограммов.

— Сейчас у меня 61 кг. Надеюсь, в новом году приду в идеальную форму, — уточнила исполнительница.

Она добавила, что чувствует себя комфортно в обновленном теле, но из-за резкого похудения у нее появилась обвисшая кожа. Раньше справиться с такими проблемами ей помогали медики из Южной Кореи. На данный момент из-за пандемии певица не может выехать за границу.

— Там за два часа можно одновременно сделать пять процедур на лицо. При этом все стоит копейки: в три раза дешевле, чем у нас, — цитирует Аниту Цой ФАН.

Не так давно артистка купила различные массажеры для лица и тела, крема и другие средства, чтобы ухаживать за собой. Оставшиеся несовершенства фигуры певица скрывает с помощью одежды.

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