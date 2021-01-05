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Жителям столицы рассказали об образовательной программе для предпринимателей
Фото: Depositphotos

Жителям столицы рассказали об образовательной программе для предпринимателей

Юлия Ямпольская

Город

В столице провели свыше 1,3 тысячи семинаров, вебинаров, конференций и форумов для предпринимателей в 2020 году в государственном учреждении «Малый бизнес Москвы». Из-за пандемии коронавируса большая часть из мероприятий состоялась в виртуальном режиме.

Как отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, программа является бесплатной. С ее помощью желающие смогут познакомиться с основами бизнеса.

— «Малый бизнес Москвы» еженедельно проводит до 30 бесплатных занятий, в прошлом году к ним присоединились более 50 тысяч человек. Самыми популярными стали тренинги по маркетингу, менеджменту, повышению продаж, личной эффективности и запуску бизнес-проектов, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра столицы.

Предпринимателям предлагается большое количество обучающих программ на выбор, с помощью которых участники узнают, как разрабатывать проект, а также искать новый рынок сбыта. Так, например, «Стартап-школа МБМ» может стать интенсивным курсом для тех, кто хочет развить свой бизнес-проект.

Кроме того, для предпринимателей проводятся акселераторы, посвященные определенным областям бизнеса. Например, акселератор социальных проектов для бизнесменов, которые занимаются организацией дошкольного образования, защитой окружающей среды и другими программами, а также акселератор спортивного бизнеса.

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