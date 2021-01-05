Ученые назвали овощи, которые влияют на долголетие

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Некоторые вкусные и доступные овощи могут продлить жизнь человека. Об этом сообщили ученые из Кливлендской клиники в США во вторник, 5 января.

По словам специалистов, брокколи, редис и брюква — кладезь здоровья и долголетия. Они богаты полезными веществами, оказывающими благоприятное влияние на организм.

Эксперты также советовали употреблять брюссельскую, цветную и белокочанную капусту. Эти овощи активизируют в организме естественную систему детоксикации, которая препятствует развитию рака, заявили ученые, передает ФАН.

Кроме того, употребление помидоров на регулярной основе поможет восстановить поврежденные в процессе курения клетки легких человека.

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