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Ученые назвали овощи, которые влияют на долголетие
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ученые назвали овощи, которые влияют на долголетие

Юлия Ямпольская

Здоровье

Некоторые вкусные и доступные овощи могут продлить жизнь человека. Об этом сообщили ученые из Кливлендской клиники в США во вторник, 5 января.

По словам специалистов, брокколи, редис и брюква — кладезь здоровья и долголетия. Они богаты полезными веществами, оказывающими благоприятное влияние на организм.

Эксперты также советовали употреблять брюссельскую, цветную и белокочанную капусту. Эти овощи активизируют в организме естественную систему детоксикации, которая препятствует развитию рака, заявили ученые, передает ФАН.

Кроме того, употребление помидоров на регулярной основе поможет восстановить поврежденные в процессе курения клетки легких человека.

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