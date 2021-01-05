Опрос показал, чего боятся россияне в 2021 году

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Каждый девятый житель России больше всего боится, что 2021 год будет хуже 2020-го. Об этом свидетельствуют данные исследования онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

В опросе принимали участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 351 населенного пункта всех округов страны. Исследование проводили в период с 23 по 27 декабря 2020 года.

Аналитики отметили, что страх безработицы упоминали 33 процента респондентов, 27 процентов участников боятся безденежья, а 17 процентов тревожатся о здоровье.

Самой бесстрашной оказалась молодежь до 24 лет (25 процентов) и россияне с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц (27 процентов). Отмечается, женщины чаще тревожатся о работе, деньгах и здоровье. Противоположный пол чаще страшит продление ограничений на развлекательные мероприятия, курс доллара и одиночество, сообщает РИА Новости.

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