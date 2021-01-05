Актриса Ирина Лачина заявила в полицию о пропаже мужа в Москве после Нового года

Фото: Наталья Нечаева, «Вечерняя Москва»

Актриса Ирина Лачина заявила в полицию о пропаже супруга, актера Олега Будрина в столице после Нового года. Об этом во вторник, 5 января, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Артистка рассказала, что Будрин ушел около восьми часов вечера 1 января и до сих пор не вернулся. По ее словам, ссор и разногласий между супругами не было.

— Олег собрался навестить свою родную сестру, проживающую в Москве, и уехал на такси. Позже он вернулся домой за компьютером. Предположительно на том же такси он приехал, не заходя домой около двери Ирина передала ему системный блок, который Олег положил в пакет, и ушел, — уточнил источник.

Стало известно, что 2 января Ирина перезвонила сестре мужа, которая ответила, что Олег к ней не приехал. На данный момент супруг актрисы на связь не выходит. Место, где он находится, неизвестно.

Читайте также: Мама найденного ранним утром в Москве мальчика рассказала, как он ушел из дома