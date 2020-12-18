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Мама найденного ранним утром в Москве мальчика рассказала, как он ушел из дома
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Мама найденного ранним утром в Москве мальчика рассказала, как он ушел из дома

Юлия Ямпольская

Происшествия

Специалисты соцзащиты находятся на связи с семьей, где утром потерялся малолетний мальчик. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты.

Ранее в СМИ появилась информация о найденном без сопровождения взрослых маленьком мальчике. На данный момент ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Стало известно, что семья мальчика благополучная. Сотрудники соцзащиты оперативно связались с ней для уточнения обстоятельств случившегося. По словам мамы, ее сын ночью проснулся и вышел из дома, пока все спали, позже мальчика обнаружила полиция.

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