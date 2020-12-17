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Пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли живыми
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли живыми

Кирилл Николаев

Происшествия

Спасатели обнаружили восьмерых детей и одного взрослого, которые потерялись в подмосковных пещерах Сьяны. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин в четверг, 17 декабря.

Дети и взрослый находятся в нормальном состоянии. Они не нуждаются в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что группа людей, занимавшихся спортивным ориентированием, пропала в подмосковных пещерах Сьяны. Среди пропавших — восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они не вышли на связь примерно в 19:00 по московскому времени. Спасатели приступили к поиску людей.

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