Пропавших в подмосковных пещерах Сьяны детей нашли живыми

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Спасатели обнаружили восьмерых детей и одного взрослого, которые потерялись в подмосковных пещерах Сьяны. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин в четверг, 17 декабря.

Дети и взрослый находятся в нормальном состоянии. Они не нуждаются в медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что группа людей, занимавшихся спортивным ориентированием, пропала в подмосковных пещерах Сьяны. Среди пропавших — восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Они не вышли на связь примерно в 19:00 по московскому времени. Спасатели приступили к поиску людей.

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