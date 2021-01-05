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Почти 20 искусственных сооружений построят в Новой Москве за три года
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Почти 20 искусственных сооружений построят в Новой Москве за три года

Василиса Чернявская 

Город

Почти 20 искусственных сооружений построят в Новой Москве за три года. Среди них пять мостов, три путепровода, два тоннеля, эстакада и восемь внеуличных пешеходных переходов. Их возведут до конца 2023 года. Как рассказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, эти элементы станут частью транспортного каркаса двух самых молодых округов.

— При строительстве дорожных объектов мы уделяем внимание развитию не только всех территорий, но и отдельных районов. Связь между ними создают в том числе небольшие проезды, — сказал руководитель городского ведомства.

По его словам, их появление позволяет снизить загрузку на крупные магистрали и улицы.

Также строительство районных дорог повышает уровень качества транспортного обслуживания жителей Новой Москвы, доступность современных остановок на МЦД и станций метро. В частности, новые дорожные объекты получат поселения Сосенское, Десеновское, Московский, Филимонковское, Внуковское, Воскресенское, Рязановское и другие. Появятся искусственные сооружения в Троицке и Щербинке.

— Всего за предстоящие три года в Новой Москве планируется построить порядка 270 километров магистралей, — добавил Владимир Жидкин.

Почти такой же объем уже введен за прошедшие восемь с половиной лет — с 2012 года в Новой Москве построено 250 километров дорог.

Читайте также: Самую крупную школу в Новой Москве планируют построить в Троицке

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