Песков рассказал о критике со стороны Путина

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что сталкивался с серьезной критикой со стороны Владимира Путина. Так он ответил на вопрос, часто ли был на грани увольнения.

— Я сталкивался с серьезной критикой президента, — признался он в эфире «Соловьев Live» на канале в YouTube.

Песков также отметил, что критика бывает жесткой. Кроме того, он добавил, что президент иногда критикует так, что «жить сразу не хочется».

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